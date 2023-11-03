علا غانم تكشف حقيقة خلافها مع أبطال فيلم أولاد حريم كريم

أكدت الفنانة علا غانم أن كواليس تصوير فيلم أولاد حريم كريم كانت ممتعة ولا يوجد بها أى خلافات على عكس ما أشيع خلال تصوير الفيلم.



وأضافت علا غانم خلال استضافتها فى برنامج الراديو بيضحك أن كواليس الفيلم لم تشهد خلافات بين أعضاء الفيلم ولكن الخلافات ظهرت على جروب الواتس أب بسبب اختلافات فى وجهات النظر ودائما ما كانت بسمة هي التى تقوم بدور التهدئة بين أعضاء الجروب.





أبطال حريم كريم

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشري، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

مصطفى قمر

أكد الفنان مصطفى قمر، أن فكرة الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" بدأ منذ 4 سنوات، وبعد طرح الفكرة من قبل الشاعر محمد جمعة، ثم تم عرض الفكرة على شركة الإنتاج وبدأ التخطيط.

وأوضح مصطفى قمر، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فكرة مشروع "أولاد حريم كريم" غير مسبوقة وبها جرأة كبيرة.



وأشار مصطفى قمر، إلى أن كافة الفنانين المشاركين في العمل صنعوا فيلما مميزا، منوهًا بأن الفيلم عبقري وبه أدوار مميزة للفنان عمرو عبدالجليل، مؤكدا أن هذا الفيلم شهد عودة علا غانم بعد فترة من عدم العمل في مجال الفن.