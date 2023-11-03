أخبار التكنولوجيا| سر رسالة من إسرائيل تخترق واتساب في مصر.. رجل يطلب iPhone 15 Pro Max من آبل ليجد مفاجأة غير متوقعة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

طرحت شركة ريلمي Realme، الإصدار المستقر من واجهة المستخدم الأحدث Realme UI 5.0 المستندة على نظام التشغيل Android 14، لسلسلة الهواتف الذكية القوية من Realme 3 و Realme GT Neo 3.

يعد هاتف iPhone 11 من أكثر الهواتف مبيعا لدى شركة آبل الأمريكية، وعلى الرغم من ظهور أجيال جديدة من آيفون في السوق إلا أن العديد من عشاق هذه الهواتف يرغبون في شراء iPhone 11، نظرا لمميزاته الرائعة وسعره الذي انخفض كثيرا مع ظهور إصدارات جديد للشركة، لذا قدم أحد مواقع التجارة الإلكترونية في مصر خصما رائع لـ iPhone 11.

تداول رواد مواصع التواصل الاجتماعي صورة لمحادثة على تطبيق واتساب WhatsApp، انتشرت مؤخرا بكثرة بين مستخدمي التطبيق في مصر، والتي قال بعض المستخدمين عنها إنها رسالة من إسرائيل.

هل سبق لك أن شعرت بالخوف من حدوث شيء ما لطلبك عبر الإنترنت؟، فعند طلبك لمنتج باهظ الثمن فقد ينتابك شعور قلق مثل فقدان المنتج أثناء الشحن، أو تسليمه إلى الشخص الخطأ، أو قيام الشركة بالخطأ بإرسال منتجا آخر، جميعهم مصدر قلق طبيعي لأن أيا من هذه الأشياء يمكن أن يحدث بالفعل هذه الأيام.

أفادت بعض التقارير الأخيرة، بأن قراصنة مجهولين يستهدفون مستخدمي واتساب WhatsApp، في المملكة العربية السعودية واليمن وأذربيجان من خلال برامج تجسس ضارة يتم توزيعها من خلال الإصدارات المعدلة التي أنشأها المستخدم والتي تدعى بتخصيص أو إضافة ميزات جديدة إلى الخدمة.

يهدف كل من هاتف شاومى 14 برو وسامسونج Galaxy S23 Ultra، إلى تقديم مجموعة فريدة من الميزات والمواصفات، من أجل تزويد المستخدمين بتجربة لا مثيل لها، وتتعمق هذه المقالة في مميزات كلا الجهازين، في مقارنة جديدة تكشف من منهم يستحق الشراء.

في إعلان حديث في مؤتمر المطورين الخاص بها للسوق الصينية، قدمت شركة فيفو Vivo، واجهة المستخدم الخاصة بها OriginOS 4، وهو آخر تحديث لنظام التشغيل لأجهزتها، مدعوما بنظام جوجل الأحدث Android 14، يأتي ذلك بعد إطلاق واجهة Funtouch OS 14 خلال الشهر الماضي في الهند لكل من أجهزة Vivo وiQOO، والتي تجلب العديد من الميزات والتحسينات المهمة.