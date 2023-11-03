الأوقاف : افتتاح 18 مسجدًا جديدًا .. وإطلاق 10 قوفل دعوية

افتتحت وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى 18 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 17 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه ( 288 ) مسجدًا منها ( 217 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 71 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 3/ 11/ 2023 م عدد (11310) مساجد ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (201) مليون جنيه.
الأوقاف: افتتاح 18 مسجدًا جديدا وانعقاد 10 قوفل دعوية
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الفيوم
1. مسجد الرحمة – عزبة زايد شعيب – سنورس
2. مسجد المنشية – بندر الفيوم
3. مسجد الهادي – الشواشنة – يوسف الصديق
4. مسجد الرحمن – السدح – الغرق – إطسا
مديرية أوقاف أسوان
5. مسجد علي زين العابدين – قرية الرغامة البلد – إقليت – كوم أمبو
6. مسجد الراوي – قرية الغنيمية – إدفو قبلي
7. مسجد الفتاح العليم – قرية الفؤادية – المنشية الجديدة – كوم أمبو
مديرية أوقاف البحيرة
8. مسجد عادل صالح - قرية قميحة – ايتاي البارود
9. مسجد الإخلاص – قرية ظاظا – كوم القناطر – أبو حمص
10. مسجد أبو شكل – قرية ظاظا – كوم القناطر – أبو حمص
11. مسجد طلمبات تروجى - سيدي غازي - كفر الدوار
مديرية أوقاف المنيا
12. مسجد عزبة جاد الله – عزبة جاد الله - ملوي
13. مسجد الرحمن – قرية الصليبة – منقطين – سمالوط
مديرية أوقاف الجيزة
14. مسجد أبو مناع – قرية اتريس – منشأة القناطر
مديرية أوقاف سوهاج
15. مسجد السلام – نجع الجبل – مركز جهينة
مديرية أوقاف القليوبية
16. مسجد جنة الرحمن – شارع أحمد بن طولون - الحي الثاني - العبور
مديرية أوقاف الإسكندرية
17. مسجد عباد الرحمن – عزبة النشار – أبو مسعود – العامرية ثان
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف البحيرة
1. مسجد عباد الرحمن – قرية اللوية – مركز المحمودية
وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تم اليوم الجمعة 3/ 11/ 2023م انعقاد عشر قوافل دعوية، شملت أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:
1- مديرية أوقاف الجيزة (أوسيم)
2- مديرية أوقاف الدقهلية (دكرنس)
3- مديرية أوقاف الإسكندرية ( السيوف )
4- مديرية أوقاف الوادي الجديد (القصر - الداخلة)
5- مديرية أوقاف البحيرة (الرحمانية)
6- مديرية أوقاف الأقصر (البياضية)
7- مديرية أوقاف أسيوط (البداري)
8- مديرية أوقاف شمال سيناء (الجورة)
9- مديرية أوقاف الغربية (بسيون)
10- مديرية أوقاف المنيا (كوم الحاصل - برطباط)