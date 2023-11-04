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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

عبود الغزاوي.. حكاية فتى أثار ضجة على السوشيال ميديا| فيديو جراف

عبود الغزاوي
عبود الغزاوي

أثار أحد الشباب من قطاع غزة، يُدعى عبود حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما شغل انتباه الجميع بطريقة عرضه للقضية الفلسطينية في غزة عبر السوشيال ميديا، واختفى فجاة لمدة 4 أيام دون أن يعلم أحد أين مكانه وماذا حدث له؟

أين عبود| حكاية فتى غزاوي تبحث عنه السوشيال ميديا العالمية .. ما قصته ؟

 


عبود من تحت القصف الإسرائيلي 

منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تحديدًا في يوم 8 أكتوبر، بدأ الشاب الفلسطيني عبود في تصوير فيديوهاته الساخرة الناقلة للأوضاع في القطاع.

ولمتابعة المزيد حول أخبار فتى غزة عبود على السوشيال ميديا وسر اختفائه.. تابع الفيديو جراف التالي:

عبود قطاع غزة مواقع التواصل الاجتماعي للقضية الفلسطينية في غزة اختفى فجاة لمدة 4 أيام

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