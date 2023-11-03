منشور غير متوقّع من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام زد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد فوزًا مثيرًا على نظيره الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "الزمالك يتلقي الخسارة الثانية علي التوالي

بعد هزيمة من فريق زد الصاعد حديثاً 1/2".



وسجل ثنائية نادي زد مصطفى زيكو في الدقيقة 31 وديلسون كاموني في الدقيقة 81، بينما سجل سيف الدين الجزيري هدف نادي الزمالك الوحيد في الدقيقة 6 من عمر المباراة.



وارتفع رصيد نادي زد إلى النقطة 12 في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري Nile، بينما تجمد رصيد نادي الزمالك عند النقطة 8 في المركز السادس بجدول المسابقة.