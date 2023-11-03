أمير هشام بعد هزيمة الزمالك أمام زد: الأبيض يواصل نزيف النقاط

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد فوزًا مثيرًا على نظيره الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في اطار الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري.

وكتب الإعلامي امير هشام عبر حسابه علي فيسبوك "الزمالك يواصل نزيف النقاط بعد هزيمة جديدة بنتيجة 2-1 امام فريق زد بالدوري ⚽️🇪🇬"

وسجل ثنائية نادي زد مصطفى زيكو في الدقيقة 31 وديلسون كاموني في الدقيقة 81، بينما سجل سيف الدين الجزيري هدف نادي الزمالك الوحيد في الدقيقة 6 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد نادي زد إلى النقطة 12 في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري Nile، بينما تجمد رصيد نادي الزمالك عند النقطة 8 في المركز السادس بجدول المسابقة.