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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ننتظر موسما كارثيا.. عمرو الدردير يفتح النار على أوسوريو

عمرو الدردير
عمرو الدردير

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد فوزًا مثيرًا على نظيره الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في اطار الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "اوسوريو بره النادي لو سمحتوا  ! عدد من انصاف الموهوبين ، مع مدرب هاوي  لا يرقي لقيادة فريق محترف،  النتيجة خسائر متتالية ‏وفريق مهزوم ، يعد واحد من فرق منتصف الجدول، ‏مجلس الإدارة اذ لم يتدخل فورا  لتصحيح الأوضاع ف علي الجماهير ان تنتظر موسم كارثي"

وسجل ثنائية نادي زد مصطفى زيكو في الدقيقة 31 وديلسون كاموني في الدقيقة 81، بينما سجل سيف الدين الجزيري هدف نادي الزمالك الوحيد في الدقيقة 6 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد نادي زد إلى النقطة 12 في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري Nile، بينما تجمد رصيد نادي الزمالك عند النقطة 8 في المركز السادس بجدول المسابقة.

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