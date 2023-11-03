اِعرف مين المقصود | الزمالك يدرس قرارًا صادمًا بعد الخسارة من زد

أكد الإعلامي اسلام صادق ان ادارة نادي الزمالك بصدد اتخاذ قرار بشأن أوسوريو بعد الخسارة من زد بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في اطار الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري.

وكتب اسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "الزمالك يبحث إقالة "أوسوريو" بعد الخسارة من "زد" وطارق مصطفى المدير الفني للبنك الاهلي أقوى المرشحين لخلافته".

وسجل ثنائية نادي زد مصطفى زيكو في الدقيقة 31 وديلسون كاموني في الدقيقة 81، بينما سجل سيف الدين الجزيري هدف نادي الزمالك الوحيد في الدقيقة 6 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد نادي زد إلى النقطة 12 في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري Nile، بينما تجمد رصيد نادي الزمالك عند النقطة 8 في المركز السادس بجدول المسابقة.