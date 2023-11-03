تعليق قوي من فاروق جعفر على مصير المدير الفني لنادي الزمالك

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد فوزًا مثيرًا على نظيره الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في اطار الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال فاروق جعفر فى تصريحات تلفزيونية "لازم النادي يشوف مدرب في أسرع وقت.. وأي حد هيكون أفضل من أوسوريو".

وسجل ثنائية نادي زد مصطفى زيكو في الدقيقة 31 وديلسون كاموني في الدقيقة 81، بينما سجل سيف الدين الجزيري هدف نادي الزمالك الوحيد في الدقيقة 6 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد نادي زد إلى النقطة 12 في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري Nile، بينما تجمد رصيد نادي الزمالك عند النقطة 8 في المركز السادس بجدول المسابقة.