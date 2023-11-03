مستشار "القادة والأركان": فاتورة الاجتياح الإسرائيلي البري لغزة ستكون باهظة

قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن جيش الإحتلال يستخدم أسلحة محرمة دولية خلال قصفه قطاع غزة، لافتا إلي أن جيش الإحتلال يستخدم الفوسفور الأبيض.

وأضاف اللواء حرب محمد الشهاوي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، :"فاتورة الإجتياح البري لجيش الإحتلال ستكون باهظة الثمن.

تابع مستشار كلية القادة والأركان، جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يرتكب جرائم ومجازر حرب وضد الإنسانية في قطاع غزة ، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى إبادة جماعية بنص القانون الدولي الإنساني.