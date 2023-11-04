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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ملفت.. خطيبة كريم داش تثير الجدل في حفل خطوبتها

حفل خطوبة كريم داش
حفل خطوبة كريم داش


تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، مجموعه من صور حفل خطوبة كريم داش شقيق الفنان احمد داش .


 وظهرت خطيبة كريم داش بإطلالة لافتة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان ابيض مكشوف الاكتاف و اتسم بستايل مفتوح  الساق وهو ما جعل إطلالتها ملفتة .


 ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدل على كتافيها.


 وكان اخر اعمال كريم داش هي حكاية ملك وكتابة من بطولة ناهد السباعي ، محمد مهران ، أسامة أسعد ، محمد لطفي شاهين ، والفنانة القديرة سلوى محمد علي  بالإضافة إلى عدد من الوجوه الشاب.

 

وتدور أحداث حكاية ملك وكتابة  في إطار اجتماعي حول طبيبة نفسية. حكاية ملك وكتابة من إخراج روجينا بسالي ويتم عرضها عبر منصة watch it ، ومجموعة قنوات cbc .

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اطلالة لافته الفنان احمد داش حفل خطوبتها حفل خطوبة حفل خطوبته فستان ابيض مكشوف

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