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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مهيب عبدالهادي يكشف تفاصيل تجميد فتوح ومفاوضات زد.. تفاصيل

صدى البلد

كشف الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، تفاصيل تتعلق بلاعب الزمالك أحمد فتوح وحقيقة مفاوضات نادي زد.

وقال عبر برنامجه اللعيب، عبر فضائية mbc مصر: “فتوح لو مجددش مع الزمالك هيتم تجميده، واللاعب أنهى مفاوضات مع زد”. 

وكان جهاز الزمالك، قد قرر استبعاد الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لاعبي الفريق من القائمة التي ستشارك في مباراة زد، التي انطلقت على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء قرار الاستبعاد؛ بسبب خروج الثلاثي من معسكر الفريق، دون الحصول على إذن سابق.

وبناء على ما حدث؛ قرر عبد الواحد السيد مدير الكرة- بالتنسيق مع الجهاز الفني- استبعاد الثلاثي من قائمة المباراة نهائيا؛ بسبب عدم الالتزام، مع استدعاء الثلاثي عبد الرحمن نفاد حارس المرمى، وعمرو السيسي، ومحمد حسام (بيسو) لقائمة المباراة، بدلًا منهم.

ويمتلك الزمالك 8 نقاط، جمعها من 3 مباريات، بواقع انتصارين وتعادلين وخسارة واحدة، في حين يمتلك زد 9 نقاط من انتصارين و3 تعادلات.

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