بمشاركة مصر.. اجتماع هام لوزراء خارجية عرب في الأردن لمناقشة حرب غزة

بحضور بلينكن..

يعقد وزراء خارجية مصر ودولة الإمارات و السعودية، وقطر، والأردن ، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، في العاصمة الأردنية عمان، اجتماعاً تنسيقياً في سياق جهودهم المستهدفة التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية.

وبحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية الدكتور سفيان القضاة، يعقد الوزراء بعد ذلك اجتماعاً مشتركاً مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يؤكدون خلاله الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع.

كما سيبحث الوزراء العرب مع نظيره الأمريكي بلينكن كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.