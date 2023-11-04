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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميقاتي يلتقي بلينكن في الأردن لبحث وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

رئيس حكومة تصريف
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي

بدأ اجتماع بين رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في العاصمة الأردنية عمان.

ومن المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي، بوزراء خارجية مصر والإمارات والسعودية، وقطر، والأردن، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، في العاصمة الأردنية عمان.

ويهدف الاجتماع إلى تنسيق الجهود المستهدفة للتوصل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

والتقى ميقاتي أمس الجمعة، بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مقر إقامته في العاصمة الاردنية عمان، وجرى البحث في الاوضاع الراهنة في لبنان وغزة والجهود المتواصلة عربيا ودوليا لوقف الاعتداءات الاسرائيلية.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، النسبة الأكبر منهم أطفال ونساء ومسنين.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، كل المنشآت ولم تسلم المستشفيات أو المساجد أو الكنائس من قصف الاحتلال، حيث ارتكب أكثر من مذبحة على مدار حوالي أربعة أسابيع.

وكانت المقاومة الفلسطينية، أطلقت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، ضد مستوطنات غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي، إلى جانب أسر أكثر من 200 آخرين بينهم مزدوجي الجنسية.

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