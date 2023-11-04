باحث: مصر تلعب دورا مركزيا ومحوريا في القضية الفلسطينية

قال محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن مصرتلعب دورا مركزيا ومحوريا في القضية الفلسطينية، طوال فترة الاحتلال، منوها بأن الدور المصري أكتسب خصوصية جديدة تجاة القضية، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف “محمد فوزي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح" المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن التصعيد الجاري مختلف عن أي تصعيد حدث سابقا داخل قطاع غزة، متابعا: الاحتلال يعمل على تصفية القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تحركت للتعامل مع التصعيد الجاري بأشكال مختلفة، وبشكل سريع، حيث رفضت الدولة مخططات تهجير الفلسطنيين.

واسترسل: الدولة المصرية تناشد دائما بحل القضية الفلسطينية، من خلال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.

