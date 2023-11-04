لمناقشة آخر التطورات.. وصول رئيس الحكومة اللبنانية إلى القاهرة قادما من الأردن

وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم السبت إلى القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووصل ميقاتي إلى مصر قادما من الأردن بعدما أجرى مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة وجنوب لبنان.

وطالب ميقاتي المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف التصعيد ضد قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، النسبة الأكبر منهم أطفال ونساء ومسنين.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، كل المنشآت ولم تسلم المستشفيات أو المساجد أو الكنائس من قصف الاحتلال، حيث ارتكب أكثر من مذبحة على مدار حوالي أربعة أسابيع.

وكانت المقاومة الفلسطينية أطلقت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، ضد مستوطنات غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي، إلى جانب أسر أكثر من 200 آخرين بينهم مزدوجو الجنسية.