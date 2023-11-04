القبض على شخص يتاجر فى العملة بالفيوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم) بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.