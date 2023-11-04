بعد تعرضه لوعكة صحية.. شريف حلمى يجرى عملية جراحية

نشرت هايدى شريف ابنة الفنان شريف حلمى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن عن دخول والدها العمليات حيث يجرى عملية جراحية وتطلب الدعاء له.

وقالت هايدى : "ادعوا لأبويا .. بابا في العمليات ربنا يديني الصبر و يشفيه امين يارب

أسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم.. اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاءه يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين".

شريف حلمى

وكشفت هايدي، ابنة الفنان شريف حلمي - في منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - عن تعرض والدها لوعكة صحية مفاجئة.

وكتبت ابنة شريف حلمي، في منشورها عبر فيسبوك: «حبيبي و روحي و اغلي إنسان في حياتي ، يارب اشوفك دايماً كويس ، كل حاجة هتعدي و هتبقي كويس عشان ربنا مش بيعمل حاجة وحشة و انا مقدرش اعيش من غيرك والله العظيم».

وتابعت ابنة شريف حلمي: «حبيبي يا بابا ربنا يشفيك و منشوفش فيك اي حاجة وحش و نعدي من الابتلاء دة علي ألف خير ، ادعوا لأبويا».

أحدث أعمال شريف حلمي

كان الفنان شريف حلمي، شارك مؤخرا في مسلسل تياترو، بدور ابن الفنان عبد العزيز مخيون، وهو المسلسل الذي لعب بطولته، خريجو معهد الفنون المسرحية.

مسلسل تياترو

مسلسل "تياترو" من إنتاج شركة كوديكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وذلك في إطار حرص المتحدة على الاستعانة بالشركات المصرية التي تقدم محتوى إنتاجي، ودرامي مميز ودعمًا لجيل صاعد من الممثلين الموهوبين.

ويعد "تياترو"، الذي نفذ بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، هو عمل فني جديد من نوعه، حيث تم الجمع فيه بين الدراما والمسرح معا، حيث يتخلله العديد من العروض المسرحية، ويراهن من خلاله المخرج رؤوف عبد العزيز على المواهب الشابة.