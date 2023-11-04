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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتهاء الاجتماع المغلق بين بلينكن وعدد من نظرائه العرب في عمان

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

انتهى الاجتماع المغلق بين عدد من وزراء الخارجية العربية وممثل منظمة التحرير الفلسطينية، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في العاصمة الأردنية عمان. 

وشدد وزير الخارجية الأمريكي، على أهمية عدم امتداد الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس إلى أي مكان آخر، بحسب ما أوردته فضائية "العربية".

وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية المستعرة على قطاع ‎غزة، مضيفا خلال لقائه بنطيره الأمريكي بلينكن في عمان، على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي على غزة.

وشدد الصفدي، على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية الفورية والعاجلة للقطاع، وضمان حماية المدنيين.

والتقى الصفدي وبلينكن، قبيل انعقاد الاجتماع المشترك مع وزراء الخارجية العرب وممثل منظمة التحرير الفلسطينية، في العاصمة الأردنية عمان.

ويأتي الاجتماع في سياق الجهود الهادفة للتوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما تسببه من كارثة إنسانية، وبمشاركة وزير الخارجية سامح شكري.

ويضم الاجتماع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزراء خارجية مصر والإمارات والسعودية، وقطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وتسعى المجموعة العربية للتأكيد على الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع ويبحثون مع بلينكن كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.

وكانت المقاومة الفلسطينية أطلقت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، ضد مستوطنات غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي، إلى جانب أسر أكثر من 200 آخرين بينهم مزدوجو الجنسية.

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