عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. الصحة الفلسطينية: جثث الموتى تعفنت داخل الثلاجات.. الأرصاد لـ المواطنين: احذروا هذه الظاهرة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار المهمة نرصد أبرزها في السطور التالية..

 

أخصائية تغذية علاجية توضح أنواع الأنيميا وأسبابها| فيديو
قال الدكتورة أميرة سمير جورج أخصائية تغذية علاجية، إن الأنيميا لها عدة أنواع، منها: إنيميا فقر الدم، والتي يتم بها نقص الهيموجلوبين، و بالتالي يقل نقص وصول الأكسجين للخلايا.

 

جثث ملقاة على الطريق ومقابر جماعية.. الصحة الفلسطينية توضح حجم الكارثة بغزة
قال منير البرش مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف قتل الأطفال والنازحين، فهو يرغب في قتل أكبر عدد من المدنيين، كما أنه يستهدف خزانات المياه والمستشفيات لمنع كل سبل الحياة.

 

عاجل.. أسر المحتجزين في غزة يتظاهرون أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب
عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث يتظاهر أسر المحتجزين في غزة  أمام وزارة الدفاع بتل أبيب.

 

وزير الصحة:إصابات الجرحى الفلسطينيين تتراوح ما بين كسور الجمجمة وبتر الأطراف
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، إن إصابات الجرحى الفلسطنيين تتراوح بين كسور و شظايا ، و كسور في الجمجمة و بتر في الأطراف ، مضيفاً أن هناك أطفال يصل أعمارهم إلى 8 سنوات يعانون من هذه الإصابات.

 

بعد انقطاع الكهرباء..الصحة الفلسطينية: جثث الموتى تعفنت داخل الثلاجات
قال منير البرش مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف قتل الأطفال والنازحين، فهو يرغب في قتل أكبر عدد من المدنيين، كما أنه يستهدف خزانات المياه والمستشفيات.

 

شهادة من قلب فلسطين.. ماذا يحدث في قطاع غزة منذ 29 يومًا؟ فيديو
كشفت الكاتبة الصحفية الفلسطينية، براء عماد، تفاصيل الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة في ظل العدوان المستمر لليوم الـ 29، موضحة أن الوضع كارثي والفيديوهات المنتشرة كفيلة بتوضيح المأساة التي تحصل.

 

الاحتلال يرفع العلم الإسرائيلي على مسجد بمخيم الفوار في الضفة الغربية.. شاهد
أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، أن الاحتلال رفع العلم الإسرائيلي على مسجد بمخيم الفوار بالضفة الغربية.

 

لدينا مستشفيات صديقة للبيئة.. محافظ جنوب سيناء: جاهزون لدخول التأمين الصحي الشامل|فيديو
أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة، جاهزة للدخول في المرحلة الثانية بالتأمين الصحي الشامل.

 

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق خلال ساعات.. والأرصاد تناشد المواطنين: احذروا هذه الظاهرة
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على  القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

 

تحركات جديدة في سوق الذهب اليوم .. وهذا سعر عيار 21| فيديو
قدمت الإعلامية فرح سعيد تقريراً عن  أسعار الذهب اليوم، السبت 4 نوفمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".

 

التوك شو الانيميا الصحة الفلسطينية غزة الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

عيل مالهوش لازمة.. حقيقة طرد بيومي فؤاد لـ محمد سلام من مسرحيته

لا توجد دولة اسمها إسر.ائيل| زعيم كوريا الشمالية يدخل خط المواجهة ضد الاحتلال.. دعم عسكري ومجموعات مسلحة

خبر سعيد بشأن التصدير.. الغاز يدعم الاقتصاد المصري من جديد| ماذا يحدث؟

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

حقيقة هجوم بيومي فؤاد على محمد سلام بعد عرض مسرحية زواج اصطناعي

تعليق ناري من حسام حسن على انسحاب فتوح من معسكر الزمالك.. شاهد

صدمة لمحبيه.. وفاة فنان شهير وأسرته بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي

ترشيحاتنا

سهرة لـ "وش الفجر"| حكاية تمرد ثلاثي الزمالك.. ومفاجأة من “كاف” للقلعة البيضاء الموسم المقبل

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

كأنه زوجته ..مسن يعتدي على صغير ويفقده عذريته

دوكو يسجل ويصنع 6 أهداف.. السيتي ينتزع الصدارة ويحطم الأرقام القياسية بالدوري الإنجليزي

بأرخص سعر.. أفضل موبايل سامسونج بكاميرا 50 ميجابكسل وبطارية 5000 مللي أمبير

مستشفيات وجامعات ومساجد ومدارس.. خريطة جرائم الاحتلال في المباني المحرمة بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها مبيض للغسيل .. استخدامات مذهلة لقشر البيض

الخطيب يرفض عودة سيد عبدالحفيظ.. رئيس الأهلي: الجمهور مش هيحكم النادي

من غير لحوم.. طريقة عمل كفتة البطاطس

بسبب الفستان.. صور جديدة من خطوبة كريم داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

داخل كنيسة وتردد الترانيم.. فيديو مثير للجدل لـ لقاء الخميسي حول ديانتها

الجني السحري.. إيلون ماسك يعلن شركته الجديدة للذكاء الاصطناعي

انفـ.جارات.. وصافرات الإنذار تنطلق في إيلات.. فيديو

أيمن بهجت قمر يكشف سر رفض إسماعيل ياسين زواج والديه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ