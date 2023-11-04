أخبار التوك شو.. الصحة الفلسطينية: جثث الموتى تعفنت داخل الثلاجات.. الأرصاد لـ المواطنين: احذروا هذه الظاهرة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار المهمة نرصد أبرزها في السطور التالية..

أخصائية تغذية علاجية توضح أنواع الأنيميا وأسبابها| فيديو

قال الدكتورة أميرة سمير جورج أخصائية تغذية علاجية، إن الأنيميا لها عدة أنواع، منها: إنيميا فقر الدم، والتي يتم بها نقص الهيموجلوبين، و بالتالي يقل نقص وصول الأكسجين للخلايا.

جثث ملقاة على الطريق ومقابر جماعية.. الصحة الفلسطينية توضح حجم الكارثة بغزة

قال منير البرش مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف قتل الأطفال والنازحين، فهو يرغب في قتل أكبر عدد من المدنيين، كما أنه يستهدف خزانات المياه والمستشفيات لمنع كل سبل الحياة.

عاجل.. أسر المحتجزين في غزة يتظاهرون أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث يتظاهر أسر المحتجزين في غزة أمام وزارة الدفاع بتل أبيب.

وزير الصحة:إصابات الجرحى الفلسطينيين تتراوح ما بين كسور الجمجمة وبتر الأطراف

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، إن إصابات الجرحى الفلسطنيين تتراوح بين كسور و شظايا ، و كسور في الجمجمة و بتر في الأطراف ، مضيفاً أن هناك أطفال يصل أعمارهم إلى 8 سنوات يعانون من هذه الإصابات.

بعد انقطاع الكهرباء..الصحة الفلسطينية: جثث الموتى تعفنت داخل الثلاجات

قال منير البرش مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف قتل الأطفال والنازحين، فهو يرغب في قتل أكبر عدد من المدنيين، كما أنه يستهدف خزانات المياه والمستشفيات.

شهادة من قلب فلسطين.. ماذا يحدث في قطاع غزة منذ 29 يومًا؟ فيديو

كشفت الكاتبة الصحفية الفلسطينية، براء عماد، تفاصيل الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة في ظل العدوان المستمر لليوم الـ 29، موضحة أن الوضع كارثي والفيديوهات المنتشرة كفيلة بتوضيح المأساة التي تحصل.

الاحتلال يرفع العلم الإسرائيلي على مسجد بمخيم الفوار في الضفة الغربية.. شاهد

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، أن الاحتلال رفع العلم الإسرائيلي على مسجد بمخيم الفوار بالضفة الغربية.

لدينا مستشفيات صديقة للبيئة.. محافظ جنوب سيناء: جاهزون لدخول التأمين الصحي الشامل|فيديو

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة، جاهزة للدخول في المرحلة الثانية بالتأمين الصحي الشامل.

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق خلال ساعات.. والأرصاد تناشد المواطنين: احذروا هذه الظاهرة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

تحركات جديدة في سوق الذهب اليوم .. وهذا سعر عيار 21| فيديو

قدمت الإعلامية فرح سعيد تقريراً عن أسعار الذهب اليوم، السبت 4 نوفمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".