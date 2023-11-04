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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سارة ناجي تسحر العيون في أحدث إطلالاتها

سارة ناجي
سارة ناجي

شاركت الفنانة سارة ناجي متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصور جديدة لها. 

وتألقت سارة ناجي بإطلالة صيفية ملفتة، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على مكياج ناعم أظهر جمال ملامحها، ولاقت تفاعلا كبيرا من متابعيها.


وتعتمد "سارة ناجي" على الإطلالات المواكبة لأحدث صيحات الموضة وتميل إلى التجديد والتنويع وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الأزياء، كما تقوم بتنسيق الإكسسوارات التي تمنحها مظهرا جذابا.

وتحرص سارة ناجي، على اختيار ألوان وتسريحات الشعر المتناسقة مع لون بشرتها والتي تمنحها لوك جديد من حين لأخر، بالإضافة إلى ذلك لا تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.

وتتميز الفنانة الشابة برشاقتها الملفتة فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس مميزة من الفساتين و الملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن انوثتها وجمالها ورشاقتها.

الأزياء والموضة 

سارة ناجي فنانة مصرية لها العديد من الأعمال، وتحرص بين الحين والآخر على نشر الصور الخاصة بها لتبرز أناقتها عبر الحسابات الخاصة بها بمواقع التواصل الاجتماعي.

عملت سارة في مجال الأزياء والموضة، ويعتبر مسلسل "ولاد عابد" أحدث أعمالها الدرامية، كما شاركت في مسلسل مسلسل "دلع بنات" تأليف محمد صلاح العزب، وإنتاج محمود شميس، وإخراج شيرين عادل، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم مى عز الدين، وكندة علوش، ونضال الشافعي، وريم البارودي، وحجاج عبد العظيم، وسعد الصغير، وفادية عبد الغنى، وسمير غانم، وكريمة مختار، وضياء الميرغني، وعمر مصطفى متولى، وسناء يوسف، ومحمد سليمان.

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IMG_٢٠٢٣١١٠٤_١٦٢٨١٤
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IMG_٢٠٢٣١١٠٤_١٦٢٧٤٨

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