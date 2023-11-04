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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخلص منه بدم بارد.. عامل الخردة ينهي حياة أعز أصدقائة والسبب صادم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لم يكن الشاب الذي لم يتجاوز العقد الثالث من العمر، يعلم أن أقرب أصدقائه سيتخلص منه بهذه الطريقة البشعة من أجل حفنة أموال سرقها منه بعد أن قتله بدم بارد. 

تفاصيل الواقعة

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قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الخامسة، إحالة عامل خردة، لاتهامه بإنهاء حياة صديقه بعد أن استدرجه لمنطقة نائية وسرقه تحت تهديد السلاح، وطعنه في مناطق متفرقة بالجسم، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر ، لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه نظير جريمته، وحددت جلسة اليوم الثاني من ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي. 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهم "أحمد م ا"، 23 سنة، عامل خردة، قتل عمدا المجني عليه خليل أحمد خليل أحمد، مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية علي قتله على إثر خلافات سابقة بينه والمجني عليه 

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم أعد لهذا الغرض سلاح أبيض واستدرج المجني عليه إلى إحدى المناطق النائية، وما أن ظفر به حتى تعدى عليه بالضرب باستخدام السلاح الأبيض حوزته، محدثاً ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك قتله وإزهاق روحه، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، إلى أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى قد تقدمتها، إذ أنه وفي ذات الزمان والمكان سرق المتهم، المجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أشهر بوجهه سلاح أبيض "تالي الوصف"، مهدداً به إياه لبث الرعب في نفسه لسرقة الأموال المملوكة له، وارتكب جناية القتل على إثر مقاومة المجني عليه له، وتمكن من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على الأموال والمنقولات المملوكة للمجني عليه، على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني.

انهاء حياة صديقه شرطة شبين القناطر ينهي حياة انهاء حياه بدم بارد

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