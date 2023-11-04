سأخضع لعملية جراحية..لاعب الأهلى السابق يطلب من جمهوره الدعاء

يجرى هشام حنفى نجم منتخب مصر والاهلي السابق عملية جراحية بأحد المستشفيات فى القاهرة.

وكتب الحساب الخاص بنجم الأهلي على فيسبوك "كابتن هشام حنفي سيقوم صباح الغد بإذن الله بإجراء عملية جراحية فضلا وليس أمر نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل".

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره المقاولون العرب مساء اليوم في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وخرج الأهلي من بطولة الدوري الأفريقي بعد الخسارة من صن داونز بهدف نظيف في مجموع مباراتي الدور بل النهائي للبطولة القارية، وفشله في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل جنوب أفريقيا في مباراة الإياب.