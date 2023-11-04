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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجونة يفوز على الداخلية بثنائية نظيفة في الدوري

الجونة
الجونة

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، على نظيره، الداخلية، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على ملعب خالد بشارة، في إطار الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري نايل.

وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه على “فيس بوك”: “الجونة يفوز على الداخلية بثنائية نظيفة في الجولة السادسة من الدوري الممتاز”.

وبهذه النتيجة، رفع فريق الجونة رصيده من النقاط، إلى الرقم 8 في المركز السابع، فيما تجمد رصيد فريق الداخلية عند النقطة الرابعة في المركز السادس عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الجونة المقبلة 

يلتقي فريق الجونة مع الأهلي، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز، يوم السبت المقبل، 11 نوفمبر، في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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