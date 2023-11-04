توضيح عاجل من شعبة المستوردين بشأن مقاطعة المنتجات.. فيديو

قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إنه مع مقاطعة المنتجات المستوردة بنسبة 100% لدولة تدعم الدولة المعادية.

وأضاف عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "المقاطعة وسيلة سلمية تعبر عن رفض الشعب المصري كله للعدوان".

وأشار عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية،: "كل ما هو منتج مصري مكتوب عليه صنع في مصر أو يعمل في مصر ويساهم في الناتج المحلي لمصر ويشغل عمالة في مصر يحتاج إلى إعادة تصويب عليه والتركيز عليه أكثر".

وأوضح عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردية بالغرفة التجارية،: "المقاطعة تكون لمنتج 100% مستورد من الخارج يدعم العدوان أو مساند للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

