انتهاكات للقانون الدولي.. سامح شكري يضع بلينكن في الزاوية بسبب حرب غزة

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد، تغطية عن انتهاكات القانون الدولي من قبل الاحتلال الإسرئيلي، حيث قال سامح شكري وزير الخارجية خلال اجتماع وزراء المجموعة العربية التنسيقي من أجل غزة، في العاصمة عمان، اليوم، إن مصر تجدد رفضها تصفية القضية الفلسطينية من قبل إسرائيل بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وقال أيضا في المؤتمر الصحفي، على هامش الاجتماع، إن مصر طالبت بايقاف إطلاق النار دون شروط، وإدخال المساعدات الإنسانية، مشددا على أن استمرار إسرائيل في إطلاق النار، واستهداف الفلسطينيين بالتهجير أو القتل؛ لا يمكن أن يكون دفاعا عن النفس.

وأكد أيضا أن الدم الفلسطيني، ليس أقل من نظيره، كما أوضح الرؤية المصرية التي تتوافق مع رؤية أشقائها العرب بشأن القضية الفلسطينية.

كما طالب بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي التي تشهدها الحرب على غزة، مؤكدا رفض مصر للمعايير المزدوجة بشأن وقف إطلاق النار.

https://www.youtube.com/watch?v=qqr-VFCCP-k

وأشار سامح شكري إلى أنه يجب على إسرائيل وقف تعطيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وعدم التعامل بازدواجية مع استمرار القصف على القطاع، موضحا أن مصر تبذل كل ما في وسعها لاستقبال وإدخال المساعدات لقطاع غزة.

وشدد وزير الخارجية، على رفض مصر الكامل لأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر لا تقبل تبرير سياسة العقاب الجماعي في غزة، فلا يوجد مبرر لما يحدث في هذا القطاع.

كما أكد أيضا أن مصر ترفض المحاولات الإسرائيلية للتهجير القسري لأبناء غزة، وأنه يجب ضمان استمرار وصول المساعدات الكافية للأشقاء في القطاع، وقال أيضا إن مصر معنية بمعالجة الأزمة الحالية من جذورها، وحذر من اتساع الصراع بالشكل الذي يهدد استقرار المنطقة، مطالبا بإحياء مسار السلام وفق حل الدولتين.

من جهته، قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، إن جرائم الحرب في قطاع غزة، يجب أن تتوقف، وحصانة إسرائيل من المساءلة يجب أن تتوقف كذلك، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الحرب، وما تنتجه من دمار، وأنهم لن يسمحوا بأن تقوض الحرب كل ما تم فعله لإحلال السلام في المنطقة.

وأكد ضرورة تقديم الدعم الإنساني للمدنيين في غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم، لأن الفلسطينيين لهم الحق في العيش بكرامة وحرية وإنسانية.