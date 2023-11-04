إطلاق صافرات الإنذار وسط إسرائيل

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية ، اليوم السبت، بإطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل.

ومن جانبها، أطلقت بحرية الاحتلال النار تُجاه شاطىء بحر رفح جنوب قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل فسفورية على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال وزوارقه البحرية، الأطراف الغربية شمال غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى من الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة، منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 9572 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وأوضحت أن 9425 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة ارتفع عدد الشهداء إلى 147، والجرحى إلى أكثر 2200.