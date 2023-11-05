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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

كيف تدرب نفسك في الجيم... 8 خطوات حسب طبيعة جسمك

كابتن أحمد محمد
كابتن أحمد محمد

التمرينات الرياضية تتيح العديد من الفوائد الصحية والبدنية للمتدربين فهي تعزز اللياقة البدنية وتحسين قدرة القلب والرئتين وزيادة مرونة الجسم، والتمرينات الرياضة تساعد في زيادة العضلات وزيادة القوة، مما يسهم في تحسين الأداء البدني. 
 

قال أحمد محمد أحد أصحاب صالات الجيم إن التمرينات الرياضية تساعد على تحسين المزاج والتقليل من مستويات التوتر والقلق، كما تزيد من إفراز هرمونات السعادة، كما تساعد على حرق السعرات الحرارية وتحسين نسبة الدهون في الجسم. 

وتساهم التمرينات الرياضة في تحفيز الهضم والتقليل من مشاكل الجهاز الهضمي وتعزيز الجهاز المناعي ويقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض.

وأوضح أحمد محمد أنه لكي تصبح مدربًا لنفسك في الجيم، عليك مراعاة العوامل التالية بناءً على طبيعة جسمك:

1. تحديد أهداف واضحة: ابدأ بتحديد أهداف رياضية محددة وواقعية، قد تكون هذه الأهداف تخسيس الوزن، زيادة العضلات، أو تحسين اللياقة البدنية.

2. تصميم برنامج تدريبي: قم بإعداد برنامج تدريبي ملائم لهذه الأهداف، يمكنك الاعتماد على تمارين القوة والتحمل والتمارين الهوائية.

3. التغذية السليمة: اهتم بتناول وجبات صحية ومتوازنة لدعم أهدافك الرياضية، تأكد من توفير البروتين والكربوهيدرات والدهون بنسب مناسبة.

4. الراحة والنوم: يجب عليك منح جسمك وقتًا كافيًا للراحة والتجدد، النوم الجيد ضروري لتعافي العضلات.

5. متابعة التقدم: احرص على قياس تقدمك باستمرار، سواء من خلال تسجيل الأوزان والقياسات أو تتبع التحسن في أدائك.

6. تكييف التمارين: قد تحتاج إلى تعديل برنامج التمارين بناءً على استجابة جسمك وتغيراته.

7. الاستشارة المهنية: إذا كنت مبتدئًا أو تواجه صعوبة في تصميم برنامج تدريبي، فقد تكون استشارة مدرب رياضي محترف مفيدة.

8. الالتزام والانضباط: يجب أن تكون ملتزمًا ببرنامج التدريب والتغذية الخاص بك، وأن تظل منتظمًا في التمارين.

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