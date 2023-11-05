اجتماع لتعليم مطروح لبحث جاهزية المدارس للانتخابات الرئاسية



أكد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح على استعداد تعليم مطروح للاستحقاق الرئاسي المقبل والمقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل من خلال متابعة جاهزية المدارس التي تم تحديدها كلجان انتخابية.



وأضاف خلال الاجتماع مع مديري الإدارات التعليمية والنوعية بديوان عام المديرية بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية وجمال قنديل مدير عام التعليم العام وخالد نصار مدير التعليم الفني على ضرورة تقديم كافة سبل الدعم اللوجستي على مدار المرحلة المقبلة وحتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية لضمان الظهور في أرقى وأبهى صورة.



كذلك أكد خلال الاجتماع على تقديم كافة سبل الدعم والمعاونة للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية الألف مدير مدرسة مشيرا أنهم نماذج تربوية مضيئة تستحق الدعم وفي سبيل اكتساب قيادات جديدة وواعدة تثري العمل وتنهض بالمنظومة التعليمية.

