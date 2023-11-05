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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق التشغيل التجريبي للمرحلة النهائية من الخط الثالث للمترو ومونوريل شرق النيل

صدى البلد

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الاوسط وافريقيا TransMEA2023، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وتوجه رئيس الوزراء ومرافقوه الى الجناح الخاص بوزارة النقل بالمعرض حيث قدم رؤساء كل من الهيئة القومية للأنفاق، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة للطرق والكباري، وقطاع النقل البحري، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، عرضا حول أهم المشروعات الجاري تنفيذها وخطة توطين الصناعة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتوطين صناعة النقل في مصر، كما تم استعراض أهم الفرص الاستثمارية في كل قطاع في ظل المناخ الاستثماري الواعد الذي تتمتع به مصر. 


وشهد الدكتور مصطفى مدبولي إعطاء الإذن ببدء التشغيل التجريبي لعدد من مشروعات وزارة النقل وتشغيل وافتتاح عدد آخر من المشروعات حيث تم إعطاء الإذن بالتشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث في المسافة من (امبابة / روض الفرج / جامعة القاهرة ) بطول 13.7 كم (وعدد 11 محطة) بواقع (4) محطات نفقية و(5) محطات علوية و(2) محطة سطحية، وتخدم هذه المرحلة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بمناطق شارع السودان وإمبابة والبوهى والقومية العربية وشارع جامعة الدول العربية وصولا الى جامعة القاهرة، هذا ويتكامل الخط الثالث للمترو مع باقي خطوط الشبكة ووسائل النقل الجماعي والجر الكهربائي لإقليم القاهرة الكبرى وذلك من خلال تبادل الخدمة مع كل من الخط الأول في محطة ناصر، والخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة، والخط السادس في محطة العباسية، والقطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ومونوريل شرق النيل في محطة الاستاد، ومونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل، وكذلك الربط مع الطريق الدائري عند محطة الطريق الدائري وبالتالي ربط مترو الأنفاق مع الاتوبيس الترددي السريع BRT الذي سيتم تسييره على الطريق الدائري لتحقيق تبادل الخدمة بينهما..


وتم اعطاء الاذن بالتشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل (مدينة نصر/العاصمة الادارية الجديدة) بمحطة المشير طنطاوي، حيث يبلغ طول خط مونوريل شرق النيل 56 كم، وعدد 22 محطة، وعدد (1) مركز سيطرة وتحكم، وذلك في إطار تنفيذ مشروع المونوريل شرق وغرب النيل والذي يصل اجمالي أطوالهما الى 100 كم وبعدد 35 محطة باعتبارهما ‏من وسائل النقل الجماعي الاخضر المستدام الصديق للبيئة كأحد أهم ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها  الرئيس ‏عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.


ويربط مونوريل شرق النيل مدينة نصر بالعاصمة الادارية ويتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا الي شارع الخليفة الظافر والحي السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا الي الوفاء والامل ثم يتجه الي محور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي وصولا الي بيت الوطن ثم يمر بأحياء العاصمة الادارية الجديدة، وهذا المسار يخدم العديد من المناطق السكنية المزدحمة. 


وتم إعطاء الاذن أيضا بتشغيل مركز السيطرة والتحكم  لخط بني سويف / اسيوط من برج  المنيا، حيث يبلغ طول الخط 250 كم، ومنفذ بمعرفة شركة الستوم العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة  SIL4 (Safety integrity level)  معدل أمان المستوى الرابع، وهو أعلى معدل أمان في العالم،  ويتكون المشروع من 15 برجا رئيسيا و 24 برجا ثانويا و 86 مزلقانا، ويهدف الى زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة في سلامة وأمن مسير القطارات، والمساهمة في تقليل فترة التقاطر بين القطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والامان ومتابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، وتوفير نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

الدكتور مصطفى مدبولى الرئيس عبدالفتاح السيسي التشغيل التجريبى الخط الثالث مونوريل شرق النيل مونوريل غرب النيل

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