130 % زيادة في أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي

اعتمد مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، القوائم المالية عن نشاط الشركة خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2023 في الفترة من 1/1/2023 حتي 30/9/2023 والتي أبرزت تحسناً ملموساً في النتائج المالية يأتي علي رأسها ارتفاع صافي الربح إلي 364 مليون جنيه مقابل 158 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 130 % وبلغ نصيب السهم من صافى الربح عن نفس الفترة 1.64 جنيها مقارنة بمبلغ 0.75 جنيها عن نفس الفترة من العام السابق .



يأتي ذلك كنتيجة أساسية لتوسع أنشطة الشركة وزيادة إيرادات النشاط الرئيسي والمتمثلة في الأستوديوهات والخدمات الانتاجية والفنية وتسويق الانتاج الفنى حيث إرتفع مجمل هذه الإيرادات عن تلك الفترة من مبلغ 200 مليون جنيه الى مبلغ 250 مليون جنيه ، إلي جانب زيادة الايرادات من المصادر المختلفة مثل إرتفاع صافى أرباح الاستثمارات في الشركات التابعة وعلى الأخص الشركة العربية الفندقية والتي ارتفعت صافى ارباحها من 19 مليون جنيه إلى 95 مليون جنيه عن نفس الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق ، وارتفاع صافى ارباح مركز الخدمات الإعلامية من 17 مليون جنيه الى 31 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق ، و الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام وكذلك مركز ترميم التراث السمعي والبصري الذي قام بالانفتاح علي الأسواق العربية والمصرية ونجح في ترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية .

كما توسعت الشركة في خدمات التصوير الأجنبي "داخل المدينة وخارجها" من خلال لجنة مصر للأفلام التابعة للشركة وهي اللجنة المسؤولة عن تقديم التراخيص والتصاريح اللازمة لتصوير الأفلام السينمائية الأجنبية بمصر , حيث قامت بتنفيذ عدد كبير من الأفلام الأجنبية والتي تمثل أشهر السينمات العالمية ومنها ( أمريكي – هندي – نرويجي – فرنسي – ألماني – سويسري- كولومبي ) وبمختلف الأماكن في مصر , كما توسع مركز "الخدمات الإعلامية" في كافة الأنشطة والخدمات التي يقدمها للقنوات والوسائل الإعلامية العالمية العاملة في مصر .



وتجدر الإشارة إلي أن مدينة الإنتاج الإعلامي ,هي شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة العامة ويسهم فيها الهيئة الوطنية للإعلام , وبنك الاستثمار القومي , وبنكي الأهلي ومصر , والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية والاكتتاب العام .