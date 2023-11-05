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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الشرقية

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية قيام (عاطل، سائق توك توك "لهما معلومات جائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك". 

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بدائرة مركز شرطة بلبيس.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب (5 ) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب بدوائر مراكز شرطة (بلبيس، منيا القمح، الزقازيق)،كما تم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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