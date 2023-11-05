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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وابل من الصواريخ.. المقاومة الفلسطينية تقصف بئر السبع المحتلة

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية تقصف بئر السبع المحتلة

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأحد، قصف مدينة بئر السبع المحتلة بالصواريخ.

وقالت كتائب القسام، في بيان إن “قمنا بإطلاق وابلا من الصواريخ على مدينة بئر السبع المحتلة ردا على المذبحة التي ارتكبت بحق المدنيين”.

وكانت  كتائب القسام، أعلنت في وقت سابق من اليوم، دك قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب غرب غزة بعشرات قذائف الهاون.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: "قصفنا قوات العدو المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب غرب غزة بعشرات قذائف الهاون”.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أنها دمرت دبابتين إسرائيليين توغلتا جنوب غرب تل الهوى شمال قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، عن تدمير دبابة للاحتلال الإسرائيلي متوغلة شمالي غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105.

حماس المقاومة الفلسطينية بئر السبع

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