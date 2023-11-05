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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقيقة مشاركة فنان عالمي في الجزء الثالث من ولاد رزق | خاص

ولاد رزق
ولاد رزق

كشف صلاح الجهيني مؤلف فيلم ولاد رزق حقيقة مشاركة فنان عالمي في الجزء الثالث الذي يجري تصويره حاليا في الرياض. 

قال مؤلف ولاد رزق في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد:"في شخصيات عالمية هتشارك في الفيلم ومقدرش أقول مين دلوقتي.. ولكن هذه المشاركة ستكون في صالح خدمة أحداث الفيلم". 

استطرد قائلا:٠ لو حد هيجي مش هيضيف مش هيبقى شيء إيجابي ومعانا ناس أجانب هيفيدوا الفيلم بشكل كبير ولكن غير مصرح لي بإعلان الأسماء حاليا".

 

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مؤلف ولاد رزق يكشف سبب الميزانية الكبيرة للجزء الثالث | خاص

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مؤلف ولاد رزق: انطلاق التصوير كان ضروريا مع موسم الرياض.. وأحمد الفيشاوي سيلحق بنا قريبا| حوار

وعن تسويق الفيلم عالميا، قال مؤلف ولاد رزق:"طبعا في خطة لتوزيع الفيلم عالميا ونتمنى إننا نعرف نعمل ده.. وأنا شايف إننا بنحاول نقدم حاجة بكواليتي كويس.. ونخرج بشكل إقليمي أكتر ونتوسع وأظن ده ممكن يحصل بمساعدة هيئة الترفيه". 

 

انطلق تصوير الجزء الثالث من الفيلم الناجح ولاد رزق، الذي يجمع نجوم كبار في سوق السينما والدراما المصرية، وعلى رأسهم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوي وكريم قاسم، إلى جانب عدد كبير من الفنانين الذين ينضمون مع كل قصة جديدة. 

 

صلاح الجهيني مؤلف الفيلم كشف في حوار خاص مع موقع صدى البلد، أسباب انطلاق تصوير فيلم أولاد رزق في هذا التوقيت بالتزامن مع موسم الرياض، ومميزات إنتاج العمل في السعودية، وخطة صناعه لتسويقه عالميا، إلى جانب الكشف عن سبب غياب أحمد الفيشاوي عن صورة الأبطال الجماعية التي انتشرت بالتزامن مع أول يوم تصوير. 

ولاد رزق هيئة الترفيه صلاح الجهيني فيلم ولاد رزق احمد عز

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