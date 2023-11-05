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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تأجيله.. تعرف على موعد حفل تامرعاشور في الشيخ زايد

تامر عاشور
تامر عاشور

كشفت الجهة المنظمة  لحفل تامر عاشور الذي كان مقررا إقامته في الشيخ زايد خلال شهر نوفمبر عن موعده الجديد يوم ٢٣ ديسمبر المقبل. 

أعلنت الجهة المنظمة لحفل الفنان تامر عاشور والذي كان مقرر إقامته في حديقة زد بارك عن تأجيله الي ديسمبر المقبل . 

أعلن المطرب تامر عاشور عن إحياء حفل غنائي جديد، يوم 3 نوفمبر المقبل بـ أبو ظبى ، ضمن مهرجان الفن الجميل. 

 

واضطر تامر عاشور لإغلاق التعليقات على ملصق إعلان الحفل ،عبر حسابه بتطبيق انستجرام بعد الهجوم عليه بسبب الأحداث الجارية".

 

وفى سياق متصل أحيا كل من المطربة إليسا والمطرب تامر عاشور، حفلا غنائيًا “أون لاين” اليوم ، ضمن من فعاليات موسم الرياض 2023.

ويبث الحفلان "أون لاين" من خلال الاشتراك فى تطبيق إلكترونى.

و حرص المستشار تركى آل الشيخ على تهنئة الفنان تامر عاشور بزفافه على المذيعة نانسى نور والذى أقيم فى أحد الفنادق الكبرى.

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