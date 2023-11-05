مشجع برازيلي يطلق على مولوده اسم صلاح "تفاصيل"

كشفت مجدي عبد الغني نجم الكرة المصرية السابق عن قيام مشجع برازيلي بتسميه مولوده الجديد "صلاح" لأسباب عديدة.

وكتب عبد الغني عبر حسابه علي فيسبوك "أطلق مشجع برازيلي متعصب لفريق ليفربول الإنجليزي على مولوده الجديد اسم «صلاح» على اسم "محمد صلاح" نجم الريدز وذلك تقديرًا لما يقدمة خلال السنوات الماضية"

وولد الطفل صلاح في مدينة كاروارو بولاية بيرنامبوكو شرق دولة البرازيل، وبسبب حب والده لليفربول أُطلق عليه هذا الاسم، تأثرًا بالنجم المصري.

ويأتي محمد صلاح في ثاني ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 أهداف بالتساوي مع مهاجم توتنهام سون.

