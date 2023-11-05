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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مفاجأة| محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. 150 مليون دولار والتنفيذ في يناير

صدى البلد

تدور الكثير من النقاشات والتكهنات حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح والفريق الذي سينتقل إليه بعد فترة ناجحة في نادي ليفربول الإنجليزي. 

وحسب التقارير الإعلامية البريطانية، يبدو أن صلاح قد وافق على الانتقال إلى الدوري السعودي بعد التوصل إلى اتفاق شامل بشأن رحيله من ليفربول. 

وفي هذا التقرير، سنستعرض بعض التفاصيل والمعلومات المتاحة حول هذا القرار الهام الذي يشغل العديد من عشاق كرة القدم.

محمد صلاح وموقفه من الرحيل

ومنذ فترة، تناولت تقارير إعلامية بريطانية قضية مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، حيث أشارت إلى أنه وافق شفهيا على فكرة الانضمام إلى الدوري السعودي للمحترفين.

ومع اقتراب فترة الانتقالات في يناير المقبل، يُراقب عشاق النجم المصري هذا التطور بفارغ الصبر.

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