محافظ الوادي الجديد يبحث مطالب عدد من المواطنين بمركز الداخلة

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، لقاءََ مع عدد من المواطنين بمركز الداخلة، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز، بحضور المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

حيث بحث المحافظ عدد من المطالب والشكاوى المقدمة من المواطنين، موجهًا بسرعة دراستها وحلها. من ناحية أخرى، تفقد الزملوط موقع بعض المشروعات الزراعية على حدود مركزي الداخلة وبلاط. و وجّه بتشكيل لجنة لترسيم الحدود بين المركزين؛ لتيسير التعامل على الأراضي طبقاً لحدود كل مركز، وعرض الموقف التنفيذي لإنشاء مهبط الإسعاف الطائر بمستشفى الداخلة الجديد.