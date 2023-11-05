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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يقوم بزيارة غير معلنة للعراق وسط مخاوف بشأن صراع إقليمي أوسع

صدى البلد

قام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة غير معلنة إلى العراق يوم الأحد، وهي محطة مهمة في جولته السريعة عبر المنطقة.

والتقى بلينكن برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد لأكثر من ساعة.

كما زار السفارة الأمريكية حيث تلقى إحاطة أمنية حول التهديد الذي تتعرض له المنشآت الأمريكية.

بعض السياق: حذر المسؤولون الأمريكيون مرارًا وتكرارًا من تورط أطراف أخرى في الصراع في إسرائيل. في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، قامت الجماعات الوكيلة المدعومة من إيران بتصعيد الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

'نحن بحاجة إلى الاستمرار في منع تصعيد هذا الصراع وانتشاره إلى مناطق أخرى ومسارح أخرى. لقد قامت الولايات المتحدة وسنواصل الرد على الهجمات التي يشنها وكلاء إيران للدفاع عن موظفينا في المنطقة، الأفراد الموجودين هنا في العراق وسوريا للمساعدة في منع عودة تنظيم داعش. وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في تل أبيب يوم الجمعة: “سنفعل ما هو ضروري للردع والرد على أي هجمات”.
وقبل توقفه في العراق، توقف بلينكن في إسرائيل والأردن والضفة الغربية وقبرص. ومن العراق سيسافر إلى تركيا.

وفي حديثه للصحفيين يوم الأحد، قال بلينكن إن اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي كان 'جيدًا' و'مثمرًا'، وأضاف أنه أوضح أن الهجمات التي تشنها الميليشيات المدعومة من إيران ضد الأفراد الأمريكيين غير مقبولة على الإطلاق.

وقال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إنهما ناقشا أيضا التأكد من عدم انتشار الصراع في غزة إلى المنطقة الأوسع.
 

 

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