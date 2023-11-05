مصدر: المبنى الذي تم قصفه اليوم من جانب إسرائيل غير تابع للأزهر

أكد مصدر مسؤول بالأزهر أن المبنى الذي قصف اليوم من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة ويحمل اسم "جامعة الأزهر " لا يتبع جامعة الأزهر في مصر في أي شيء.

وأضاف المصدر في تصريحات اليوم – أن الاسم فقط هو ما يجمعنا بهم ولكن ليست لها أي تبعية إدارية أو تعليمية للجامعة المصرية.

يأتي ذلك في أعقاب التداول الواسع لأنباء نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية تفيد بأنه تم قصف جامعة الأزهر بجنوبي قطاع غزة، من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما ظن رواد تلك المواقع خطأ بأنها تابعة لجامعة الأزهر.

يشار إلى الدكتور أن أحمد زارع، المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر الشريف، سبق وأكد أن جامعة الأزهر في غزة لا علاقة لها بجامعة الأزهر المصرية.