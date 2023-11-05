الوداد يفوز علي صن داونز 2-1 في ذهاب نهائي الدوري الأفريقي

حقق فريق الوداد المغربي فوزًا مثيرًا بهدفين مقابل هدف على صن داونز الجنوب أفريقي المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ذهاب نهائي الدوري الأفريقي على ملعب مركب محمد الخامس.

واحرز الوداد المغربي هدفا في الدقيقة 41 عن طريق كوزيتي في مرماه.

واستطاع صن داونز فى الشوط الثاني من خطف هدف التعادل من ركلة جزاء ترجمها عبدالمنعم بوطويل هدف في الدقيقة 74.

وعاد أنس سرعات في الدقيقة 78 لخطف هدف ثان للوداد.

ومن المقرر أن يلتقي الوداد مع صن داونز في مباراة العودة لنهائي دوري السوبر الإفريقي، يوم 12 نوفمبر الحالي في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.