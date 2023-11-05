شقيقة كريستيانو رونالد تميل للجرأة وتظهر بإطلال مثيرة

تحرص كاتيا أفييرو، شقيقة كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي علي مشاركة متابعيها احدث اطلالاتها، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وبدت كاتيا فى الصور باطلالة انثوية مرتدية فستان مجسم ومكشوف باللون الاخضر، مع ميك أب ساحر يليق بملامحها الجذابة مع شعر منسدلا على كتفها، مما نالت على إعجاب الكثير من متابعيها.

يذكر أن نادى النصر السعودي، تعاقد فى يناير الماضي مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، فى صفقة انتقال حر، حتى 2025، بعد أن فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.