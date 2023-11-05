مختار جمعة: تجديد تعيين محمود فتحي مديرًا عامًا للإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، قرارًا، بـ تجديد تعيين محمود فتحي حامد محمود مديرًا عامًا للإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بديوان عام الوزارة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الأوقاف، إقامة "ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي"، وعددها 48 ندوة، تحت عنوان "قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ونماذج من تطبيقاتها في حياتنا اليومية"، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 11-11-2023م، بعد صلاة العشاء.

وتأتي هذه الندوات؛ في إطار دور وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.