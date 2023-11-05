معتمد جمال يوجه رسالة خاصة لـ شيكابالا.. تعرف عليها

نشر الإعلامي مينا غالي، رسالة معتمد جمال التي وجهها إلى شيكابالا عقب توليه القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وكتب الإعلامي مينا غالي، مقدم برنامج “زملكاوي” عبر حسابه علي فيسبوك، "معتمد جمال مدرب الزمالك : شيكابالا عليه دور كبير الفترة المقبلة داخل وخارج الملعب هو وجميع كباتن الفريق من اجل العودة للمسار الصحيح وتحقيق النتائج الإيجابية للنادي".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل باستاد القاهرة الدولي.

وكان مجلس إدارة الزمالك قرر اليوم، الأحد، تعيين معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني عقب توجيه الشكر للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني، ومساعده فريدي هيرناندو، ومدحت عبدالهادي المدرب العام.