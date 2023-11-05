خبر سار لجماهير الزمالك بشأن أزمة وقف القيد وصفقات يناير

كشف أحمد سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، آخر التطورات بشأن رفع إيقاف القيد عن نادي الزمالك استعدادا لموسم الانتقالات الشتوية.

وكتب الإعلامي مينا غالي، مقدم برنامج “زملكاوي” عبر حسابه علي فيسبوك، "احمد سالم عبر برنامج زملكاوي: اسعدتني ردود افعال جماهير الزمالك عقب اعلان قرارات مجلس ادارة نادي الزمالك، ان شاء الله ازمة القيد ستحل الاستاذ عمرو الادهم شغال بكل قوة في هذا الملف و قريبا هيتم فك القيد للتعاقد مع صفقات جديدة في يناير".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل باستاد القاهرة الدولي.

وكان مجلس إدارة الزمالك قرر اليوم، الأحد، تعيين معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني عقب توجيه الشكر للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني، ومساعده فريدي هيرناندو، ومدحت عبدالهادي المدرب العام.