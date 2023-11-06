العميد محمد فكري: إسرائيل شهدت أقسى خسائر لها يوم 8 أكتوبر 1973 وانهارت لولا الدعم الأمريكي

قال العميد أركان حرب محمد فكري أحد أبطال سلاح المشاة حرب أكتوبر، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاول أن يقوم بعبور مضاد بعد قرار مصر بتطوير الهجوم شرق القناة، وتكبد خسائر فادحة، وتحطمت له أكثر من 400 دبابة، واعتبر يوم 8 أكتوبر هو يوم انهيار إسرائيل.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن يوم 9 أكتوبر بدأ الدعم الأمريكي لإسرائيل، وبدأت المعدات تأتي من الجسر الجوي الأمريكي إلى أرض المعركة مباشرة، والدبابات التي وجدناها لم تقطع سوى المسافة من مطار العريش إلى القناة.

موضوع الثغرة

وأوضح أن موضوع الثغرة كان مخططا له من قبل، وبدأوا في تنفيذه قبل التفاوض حتى يمكنهم التفاوض مع مصر، ومحاولة تحقيق مكاسب تعوض النصر المصري الساحق في الميدان، وحتى يصل لمرحلة الدفرسوار خاض معارك شرسة شرق القناة، وتحركت فرق بقيادة شارون وأدن وماجن، وهي أقوى فرق الجيش الإسرائيلي.

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