فرج عامر يكشف استعدادات اتحاد جدة للقاء الأهلي بمونديال الأندية

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تفاصيل جديدة حول بطولة كأس العالم للاندية، عبر فيسبوك.

وكتب: “اتحاد جدة يستعد لملاقاة الاهلي المصري في كاس العالم للاندية بالتفاوض مع مورينيو المدرب العالمي والذي يدرب روما الايطالي حاليا ليكون مدربة في الفترة القادمة قبل بدء الاستعدادات لكاس العالم للاندية، بنزيمة اهم نجوم اتحاد جدة وتسعة محترفين آخرين سوف يكونوا مستعدين لملاقاة الاهلي في كاس العالم للاندية الذي سوف يقام في جدة بالسعودية في ديسمبر القادم”.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) انطلاق المرحلة الثانية من عملية بيع تذاكر النسخة العشرين من بطولة كأس العالم للأندية، التي ستحتضنها السعودية في ديسمبر المقبل.

وتستضيف السعودية منافسات مونديال الأندية 2023 في الفترة ما بين 12 و22 ديسمبر بمشاركة سبعة فرق ستنافس على اللقب في مدينة جدة وعلى رأسهم الأهلي ممثل القارة الإفريقية.