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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد حاملة الطائرات أيزنهاور.. وصول غواصة أمريكية من طراز أوهايو إلى المنطقة

غواصة أمريكية من
غواصة أمريكية من طراز أوهايو

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية التابعة لـ وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأثنين، عن وصول غواصة أمريكية من طراز أوهايو إلى الشرق الأوسط.

ويأتي وصول الغواصة الأمريكية بعد أيام من وصول أسطول حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور إلى الشرق الأوسط من أجل مساندة الاحتلال الإسرائيلي ومنع توسع الصراع الدائر في غزة إلى المنطقة.

https://x.com/CENTCOMArabic/status/1721271167695155573?s=20

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي، أن مجموعة هجومية أخرى لحاملة طائرات أيزنهاور، وصلت إلى الشرق الأوسط، وهي الثانية التي تتمركز في المنطقة وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن من بين السفن المبحرة مع حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور، زوج من مدمرات الصواريخ الموجهة وطراد الصواريخ الموجهة.

وفي وقت سابق، دخلت حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" البحر الأبيض المتوسط في 28 أكتوبر.

ومن جانبها، أكدت القيادة المركزية الأمريكية، أن حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد وصلت إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.

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