افتكر نفسه روبرتو كارلوس.. ميدو يهاجم فتوح ويستشهد بـ زيزو وشيكابالا وعبد الشافي

انتقد أحمد حسام ميدو، أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك بسبب عدم التزامه.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فتوح افتكر نفسه روبرتو كارلوس، في عقليات متستحملش النجومية ولا تستحمل الكلام ده".

وأضاف: "زيزو عشان عقليته كويسة الفلوس اللي بياخدها م أثرتش فيه بالعكس بيشتغل على نفسه أكتر".

وواصل: "شيكابالا سنين طويلة مبياخدش مستحقات، مبيتكلمش، اللاعيبة دي نموذج وتستحق إنها تكمل بعد الاعتزال، ومحمد عبد الشافي، هل فتوح أجمد من عبد الشافي؟ فتوح لاعب كورة كويس لكن عبد الشافي لا يُقارن بأحد وكان لاعيب كورة جامد جدا وأجمد من فتوح".