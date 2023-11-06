نشرة المرأة والصحة .. شاهد خالد سليم وزوجته بعيد ميلاده | وتحذير من تناول الليمون بهذه الطريقة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض لكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

حرصت خيرية علي زوجة خالد سليم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بمجموعه من الصور احتفالا بعيد ميلاد زوجها .

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد السلق الأخضر.

تركيبته:

غني بالماء و المعادن خصوصا ًالحديد، الكالسيوم .

فوائد الليمون كثيرة جدًا للجسم، ولكن الإكثار من تناول هذه الفاكهة الحمضية او تناولها على الريق يمكن أن تسبب أيضًا العديد من الاثار الجانبية والأضرار للصحة كالآتي، التى قدمتها الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك..